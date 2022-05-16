***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [EPLAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEge Dünya Ticaret Merkezi sürecine ilişkin gelişmeler, Grubumuz tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler olduğunda paylaşılacaktır.16.05.2022 ÖDA 2022/10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030546BIST