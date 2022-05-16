***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 15:15
***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [EPLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ege Dünya Ticaret Merkezi sürecine ilişkin gelişmeler, Grubumuz tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler olduğunda paylaşılacaktır.
16.05.2022 ÖDA 2022/10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030546
BIST
15:482.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 21,52
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.414
En Düşük
2.380
15:4815,7912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2501
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:4816,6792
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,4390
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:48928,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 17,32
|Açılış
|: 928,44
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:46
|EGEPO
|8,03
|45.023.230
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|215.818.746
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.291.808
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.660.413
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|34.782.230
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.012.883
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|KAPLM
|60,75
|19.629.374
|% -6,54
|
|THYAO
|42,94
|2.658.679.260
|% 0,51
|
|SISE
|20,02
|1.995.298.898
|% 3,73
|
|AKBNK
|7,88
|1.116.145.323
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,95
|1.069.231.524
|% 0,27
|
|EREGL
|32,04
|1.035.203.285
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,67
|695.502.442
|% 1,91
|
|YKBNK
|4,33
|942.164.279
|% -0,23
|
|AKBNK
|7,88
|1.116.145.323
|% -1,13
|
|SKBNK
|1,15
|147.718.856
|% 1,77
|
|DOHOL
|3,75
|393.286.968
|% 1,08
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7745
|15,7818
|% 1,55
|
|Euro
|16,6505
|16,6829
|% 2,73
|
|Sterlin
|19,6236
|19,7220
|% 2,83
|
|Frank
|15,8139
|15,9092
|% 2,41
|
|Riyal
|4,1894
|4,2104
|% 1,47
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|7,44
|
|Altın Gr.
|927
|927
|15,96
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.283
|111,00
|
|Tam
|6.149
|6.307
|96,46
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|46,66
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|23,33
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,18
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,18
|
Seans Raporu
15:46
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16:01TUKAS
Yüzde 4.03 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 142, 105 adet işlem
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TAVHL, SISE
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16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 5 artarak (% 1.01 ) 2, 158
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, EGEPO, EUHOL, LIDFA, ORCAY
-
16:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARMDA, UFUK, GZNMI