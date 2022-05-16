Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.05.2022 15:15
***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [EPLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ege Dünya Ticaret Merkezi sürecine ilişkin gelişmeler, Grubumuz tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler olduğunda paylaşılacaktır.
16.05.2022 ÖDA 2022/10





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030546


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:482.412
Değişim :  0,90% |  21,52
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.414 En Düşük
2.380
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 8,03 45.023.230 % 10,00  
ORCAY 19,91 215.818.746 % 10,00  
IMASM 38,78 67.291.808 % 9,98  
EUHOL 2,76 25.660.413 % 9,96  
LIDFA 5,54 34.782.230 % 9,92  
daha fazla
15:46 Alış Satış %  
Dolar 15,7745 15,7818 % 1,55  
Euro 16,6505 16,6829 % 2,73  
Sterlin 19,6236 19,7220 % 2,83  
Frank 15,8139 15,9092 % 2,41  
Riyal 4,1894 4,2104 % 1,47  
daha fazla
15:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 7,44  
Altın Gr. 927 927 15,96  
Cumhuriyet 6.177 6.283 111,00  
Tam 6.149 6.307 96,46  
Yarım 2.972 3.051 46,66  
Çeyrek 1.491 1.525 23,33  
Gümüş.Ons 21,74 21,77 0,13  
Gümüş Gr. 10,97 10,99 0,18  
B. Petrol 114 114 -0,18  
Seans Raporu 15:46
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru