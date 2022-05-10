***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2022 11:48
***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, bugün yapılan toplantısında, Grubun mevcut yatırımlarını finanse etmek amacıyla, Grup Şirketlerimizden Halka açık ve Borsa'da işlem gören ve iştiraki olduğumuz Egeplast A.Ş.' nin ortaklık yapısında yer alan, Borsa'da işlem görmeyen statüdeki 2.750.000 TL nominal bedelli payımızın Aracı Kurumumuz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla Borsada işlem gören tipe dönüşümü ve piyasa aracılığıyla satılmasına ve bu işlem için Egeplast A.Ş. tarafından Merkezi Kaydi Sistemde kıymet transferi yoluyla gerekli yetkinin verilmesi talebi konusunda toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
10.05.2022 ÖDA 2022/08
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028201
BIST
16:492.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -35,69
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:4915,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0715
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:4916,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1503
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:49914,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 11,62
|Açılış
|: 914,03
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:47
|BOSSA
|59,40
|73.402.263
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.366.648
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|6.029.375
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.607.157
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.971.988
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.867.747
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.723.880
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.514.384
|% -9,98
|
|THYAO
|41,90
|2.765.407.630
|% -0,71
|
|SISE
|20,08
|2.718.467.091
|% 0,20
|
|KRDMD
|16,48
|2.078.521.398
|% -0,54
|
|ASELS
|24,00
|1.689.283.759
|% -0,74
|
|SAHOL
|20,06
|1.380.065.234
|% -2,15
|
|EKGYO
|2,71
|644.566.476
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,68
|979.735.782
|% -3,51
|
|SISE
|20,08
|2.718.467.091
|% 0,20
|
|KARSN
|5,17
|661.726.222
|% 0,98
|
|DOHOL
|3,67
|472.985.710
|% -4,43
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3074
|15,3184
|% 0,47
|
|Euro
|16,1972
|16,2148
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,9201
|19,0150
|% 0,93
|
|Frank
|15,4337
|15,5267
|% 1,05
|
|Riyal
|4,0715
|4,0919
|% 0,33
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|12,61
|
|Altın Gr.
|913
|913
|10,97
|
|Cumhuriyet
|6.175
|6.268
|21,00
|
|Tam
|6.148
|6.307
|22,02
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|10,64
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,35
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,54
|
Seans Raporu
16:47
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17:02BMSTL
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 18.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 347, 196 adet işlem
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17:01XU100
Endeks 2, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 32, 172.00 milyon TL de
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17:01ELITE
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 21.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 604, 141 adet işlem
-
17:00BUCIM
Yüzde -9.65 oranında düşüşle 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 014, 128 adet işlem
-
16:59BERA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 308, 705 adet işlem