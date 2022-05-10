***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [EPLAS]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz, bugün yapılan toplantısında, Grubun mevcut yatırımlarını finanse etmek amacıyla, Grup Şirketlerimizden Halka açık ve Borsa'da işlem gören ve iştiraki olduğumuz Egeplast A.Ş.' nin ortaklık yapısında yer alan, Borsa'da işlem görmeyen statüdeki 2.750.000 TL nominal bedelli payımızın Aracı Kurumumuz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla Borsada işlem gören tipe dönüşümü ve piyasa aracılığıyla satılmasına ve bu işlem için Egeplast A.Ş. tarafından Merkezi Kaydi Sistemde kıymet transferi yoluyla gerekli yetkinin verilmesi talebi konusunda toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.10.05.2022 ÖDA 2022/08Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028201BIST