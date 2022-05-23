***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2022 12:24
***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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20.05.2022
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
23.05.2022 tarihinde Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,60 - 15,85 fiyat aralığından, 85.151 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylarım / oy haklarım 23.05.2022 tarihi itibariyle %32,77 sınırına ulaşmıştır.
18.05.2022 - 23.05.2022 tarihleri arasında toplam 2.750.000 Lot payın satışı tamamlanmıştır.
Saygılarımızla.
23.05.2022 ÖDA 2022/13
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/05/2022 85.151 85.151 9.203.821,38 9.118.670,38 % 33,08 % 33,08 % 32,77 % 32,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031698
BIST
14:312.357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -15,07
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:3115,7950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0778
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:3116,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0515
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:31943,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,28
|Açılış
|: 943,84
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler14:29
|IMASM
|51,55
|7.161.795
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.255.866
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.351.801
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|POLTK
|639,30
|26.476.761
|% -9,06
|
|SELVA
|10,20
|21.591.092
|% -8,52
|
|ESCOM
|13,34
|20.813.183
|% -6,39
|
|OZRDN
|9,40
|1.425.935
|% -6,00
|
|THYAO
|42,84
|2.265.860.803
|% -0,05
|
|ASELS
|23,38
|1.513.492.634
|% 2,63
|
|GARAN
|15,67
|1.352.551.449
|% -3,57
|
|SISE
|19,09
|1.233.437.587
|% -1,70
|
|KARSN
|5,81
|949.392.785
|% 3,20
|
|SKBNK
|1,26
|405.768.311
|% 5,00
|
|KARSN
|5,81
|949.392.785
|% 3,20
|
|YKBNK
|4,33
|662.415.499
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|355.137.121
|% -1,90
|
|GARAN
|15,67
|1.352.551.449
|% -3,57
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7876
|15,7985
|% -0,47
|
|Euro
|16,8304
|16,8440
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,7844
|19,8836
|% 0,09
|
|Frank
|16,2487
|16,3466
|% 0,18
|
|Riyal
|4,1900
|4,2110
|% -0,68
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|15,51
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,84
|
|Cumhuriyet
|6.290
|6.385
|1,00
|
|Tam
|6.251
|6.409
|-3,44
|
|Yarım
|3.021
|3.100
|-1,67
|
|Çeyrek
|1.515
|1.550
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,03
|
Seans Raporu
14:29
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14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 99 kaybederek (% -0.65 ) 2, 615
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Endeks 2, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 20, 659.00 milyon TL de
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14:44RHEAG
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 135 adet işlem
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14:43ESCOM
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 13.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 341 adet işlem