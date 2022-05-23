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***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

23.05.2022 12:24
***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [EPLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

23.05.2022 tarihinde Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,60 - 15,85 fiyat aralığından, 85.151 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylarım / oy haklarım 23.05.2022 tarihi itibariyle %32,77 sınırına ulaşmıştır.
18.05.2022 - 23.05.2022 tarihleri arasında toplam 2.750.000 Lot payın satışı tamamlanmıştır.
Saygılarımızla.
23.05.2022 ÖDA 2022/13

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/05/2022 85.151 85.151 9.203.821,38 9.118.670,38 % 33,08 % 33,08 % 32,77 % 32,77




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031698


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IMASM 51,55 7.161.795 % 9,91  
DERHL 6,77 17.255.866 % 9,90  
LIDFA 7,35 14.351.801 % 9,87  
EMNIS 24,06 268.540 % 9,86  
DAGHL 25,98 2.950.329 % 9,71  
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14:29 Alış Satış %  
Dolar 15,7876 15,7985 % -0,47  
Euro 16,8304 16,8440 % 0,26  
Sterlin 19,7844 19,8836 % 0,09  
Frank 16,2487 16,3466 % 0,18  
Riyal 4,1900 4,2110 % -0,68  
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14:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 15,51  
Altın Gr. 943 943 0,84  
Cumhuriyet 6.290 6.385 1,00  
Tam 6.251 6.409 -3,44  
Yarım 3.021 3.100 -1,67  
Çeyrek 1.515 1.550 -0,83  
Gümüş.Ons 22,13 22,16 0,38  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 0,11  
B. Petrol 111 111 1,03  
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