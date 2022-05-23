***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [EPLAS]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar23.05.2022 tarihinde Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,60 - 15,85 fiyat aralığından, 85.151 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylarım / oy haklarım 23.05.2022 tarihi itibariyle %32,77 sınırına ulaşmıştır.18.05.2022 - 23.05.2022 tarihleri arasında toplam 2.750.000 Lot payın satışı tamamlanmıştır.Saygılarımızla.23.05.2022 ÖDA 2022/13Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)23/05/2022 85.151 85.151 9.203.821,38 9.118.670,38 % 33,08 % 33,08 % 32,77 % 32,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031698BIST