***MZHLD* *GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***MZHLD******GZNMI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler GZNMI, MZHLD23.11.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaGEZINOMI SEYAHAT GZNMI 160,00000 Kaydi PayMAZHAR ZORLU HOLDING MZHLD 901,83647 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081613BIST