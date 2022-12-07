***MZHLD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2022 09:09
***MZHLD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MZHLD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Koray Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085046
BIST
10:374.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,17
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.982
10:3718,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
10:3719,5141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
10:371.063,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.063,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler10:37
|BIOEN
|21,34
|110.681.188
|% 10,00
|
|YESIL
|4,40
|52.669.230
|% 10,00
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|11.449.623
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|12.288.771
|% 9,93
|
|PEKGY
|3,07
|29.651.648
|% -7,81
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|PRDGS
|12,52
|13.514.380
|% -6,64
|
|EUREN
|15,64
|226.655.297
|% -6,60
|
|SMRTG
|99,20
|109.759.005
|% -5,52
|
|KRDMD
|17,15
|2.295.547.889
|% -3,11
|
|THYAO
|138,40
|1.917.421.649
|% 2,06
|
|PETKM
|18,40
|1.140.995.933
|% 2,22
|
|ASELS
|50,20
|900.162.620
|% 2,37
|
|EREGL
|42,30
|611.858.757
|% -0,66
|
|KRDMD
|17,15
|2.295.547.889
|% -3,11
|
|PETKM
|18,40
|1.140.995.933
|% 2,22
|
|EKGYO
|7,30
|405.662.035
|% 0,83
|
|ODAS
|12,12
|549.061.138
|% 5,39
|
|ISCTR
|10,27
|374.266.647
|% 0,59
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6382
|18,6411
|% 0,03
|
|Euro
|19,5074
|19,5141
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,5625
|22,6756
|% 0,08
|
|Frank
|19,7188
|19,8376
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,49
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,83
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.150
|7.206
|6,00
|
|Yarım
|3.463
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,36
|0,06
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|0,03
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 98 kaybederek (% -0.22 ) 5, 354
-
10:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KRDMD, GUSGR
-
10:52
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BIOEN, YESIL
-
10:52XU100
Endeks 4, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 16, 933.00 milyon TL de
-
10:51ALFAS
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 187.10 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 669 adet işlem