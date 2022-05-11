***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.05.2022 17:17
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında, 2022 hesap yıllarına ait finansal tabloların denetimi için, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
11.05.2022 ÖDA 2022/09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029341
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -36,23
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
18:0515,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0775
|Açılış
|: 15,4100
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|Önceki Kapanış
|: 15,3280
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15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,1869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1044
|Açılış
|: 16,2500
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|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
18:05912,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,13
|Açılış
|: 912,69
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOSSA
|59,40
|88.890.815
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.985.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.862.478
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|1.086.697
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.769.285
|% -9,98
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% -1,32
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% -0,72
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% -4,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3085
|15,3238
|% 0,51
|
|Euro
|16,1610
|16,1869
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,8165
|18,9108
|% 0,38
|
|Frank
|15,3974
|15,4901
|% 0,82
|
|Riyal
|4,0689
|4,0893
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|14,07
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,97
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,28
|
|B. Petrol
|108
|108
|5,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
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17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
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