***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.08.2023 17:45
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimiz 2023 hesap yıllarına ait finansal tabloların denetimi için, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesine ve yapılacak İlk Genel Kurul'da Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
14.08.2023 ÖDA 2023/07
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185241
BIST