***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
29.11.2022 15:13
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2017
Açıklamalar
Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'nin son değişiklikleri içeren Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 15/04/2015 22/04/2015 8806
3 15/04/2015 22/04/2015 8806
4 15/04/2015 22/04/2015 8806
5 15/04/2015 22/04/2015 8806
6 15/04/2015 22/04/2015 8806
7 15/04/2015 22/04/2015 8806
8 15/04/2015 22/04/2015 8806
9 15/04/2015 22/04/2015 8806
10 15/04/2015 22/04/2015 8806
12 15/04/2015 22/04/2015 8806
13 15/04/2015 22/04/2015 8806
14 15/04/2015 22/04/2015 8806
15 15/04/2015 22/04/2015 8806
16 15/04/2015 22/04/2015 8806
17 15/04/2015 22/04/2015 8806
18 15/04/2015 22/04/2015 8806
19 15/04/2015 22/04/2015 8806
20 15/04/2015 22/04/2015 8806
21 15/04/2015 22/04/2015 8806
22 15/04/2015 22/04/2015 8806
23 15/04/2015 22/04/2015 8806
24 15/04/2015 22/04/2015 8806
25 15/04/2015 22/04/2015 8806
26 15/04/2015 22/04/2015 8806
28 15/04/2015 22/04/2015 8806
29 15/04/2015 22/04/2015 8806
30 15/04/2015 22/04/2015 8806
31 15/04/2015 22/04/2015 8806
32 15/04/2015 22/04/2015 8806
Geçici Madde 15/04/2015 22/04/2015 8806
7 01/08/2022 05/08/2022 10633
8 01/08/2022 05/08/2022 10633
9 01/08/2022 05/08/2022