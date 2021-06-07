***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -482.974 -346.312 10.169 1.714.917 -47.451.134 4.869.284 -2.008.056 67.277.367 65.269.311Hatalara İlişkin Düzeltmeler-90.524 -90.524 -96.057 -186.581Transferler-22.665 4.891.949 -4.869.284Dönem Karı (Zararı)8.017.083 8.017.083 8.395.873 16.412.956Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-112.032 -2.583 -557 -115.172 -207.259 -322.431Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -595.006 -371.560 9.612 1.714.917 -42.649.709 8.017.083 5.803.331 75.369.924 81.173.255Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415Transferler47.802.931 -47.802.931Dönem Karı (Zararı)