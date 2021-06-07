***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
07.06.2021 18:29
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -482.974 -346.312 10.169 1.714.917 -47.451.134 4.869.284 -2.008.056 67.277.367 65.269.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-90.524 -90.524 -96.057 -186.581
Transferler
-22.665 4.891.949 -4.869.284
Dönem Karı (Zararı)
8.017.083 8.017.083 8.395.873 16.412.956
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.032 -2.583 -557 -115.172 -207.259 -322.431
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -595.006 -371.560 9.612 1.714.917 -42.649.709 8.017.083 5.803.331 75.369.924 81.173.255
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Transferler
47.802.931 -47.802.931
Dönem Karı (Zararı)