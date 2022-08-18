***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler33.712.840 -33.712.840 0Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -10.099.491 14.090.091 45.801.418 119.051.997 164.853.415Transferler14.090.091 -14.090.091 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.608 133.790 -13.049 13.866.843 14.005.192 8.883.015 22.888.207Dönem Karı (Zararı)13.866.843 14.005.192 8.883.015 22.888.207Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.608 133.790 -13.049 138.349 -1.272.349 -1.134.000Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış61.739.978 61.739.978 61.739.978Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-504.879 -150.301 796.178 -4.201.419 -4.060.421 4.060.421 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.709.879 -389.868 64.781 2.511.095 61.529.159 13.866.843 117.486.167 131.995.433 249.481.600Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -992.059 -328.142 88.921 2.188.623 78.310.712 -27.246.276 93.635.815 124.869.696 218.505.511Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-27.246.276 27.246.276Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-911.272 -235.327 90.906 -18.612.176 -19.667.869 -19.792.701 -39.460.570Dönem Karı (Zararı)6 -18.612.176 -19.510.538 -38.122.714Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-911.272 -235.327 90.906 -1.055.693 -282.163 -1.337.856Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-4.601.146 -4.601.146 69.248.946 64.647.800Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler226.244 -508.407 -282.163 282.163 0Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.903.331 -563.469 179.827 2.414.867 45.954.883 -18.612.176 69.084.637 174.608.104 243.692.741Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-79.201.579 -390.574Dönem Karı (Zararı)20 -38.122.714 24.022.207Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.410.348 9.476.559Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 3.992.682 2.855.543Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.528.418 7.970.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 5.886.542 5.360.337Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 14.054.580 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.587.296 2.610.462Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25,27 9.645.463 -5.513.915Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25,27 -6.528.081 -14.155.413Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 16.173.544 8.641.498Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler90.906 -13.049Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler90.906 -13.049Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 12.491.333 4.322.873Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-338.454 -145.692Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-338.454 -145.692İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-89.357.690 -32.738.859Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.804.465 -3.998.853İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-216.245 -3.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.588.220 -3.995.762Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-69.359.254 -13.953.599İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-94.278.851 -18.188.034İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)24.919.597 4.234.435Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-35.403.718 487.840Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.581.059 11.895.786İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)283.347 3.879İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.297.712 11.891.907Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.903 658.766Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.489.116 356.652İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-11.123.865 -485.311İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-365.251 841.963Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)35.730.139 -17.058.254İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.609.432 -11.127.197Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.609.432 -11.127.197Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-70.070.056 759.907Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.131.523 -1.202.328Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 51.847YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI58.846.444 -78.718.813Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri64.647.800 61.739.978Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -74.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri338.454 145.692Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri338.454 145.692Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.552.967 -141.220.997Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.552.967 -141.220.997Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.916 3.079Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Alınan Faiz380.241 688.412FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.629.201 4.021.465Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.526.382 0Kredilerden Nakit Girişleri11.526.382 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.023.309 -545.572Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.023.309 -545.572Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-106.570 -258.466Ödenen Faiz-16.173.544 -8.641.498Alınan Faiz6.147.840 13.467.001YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.984.336 -75.087.922Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-205.965 -73.649NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.190.301 -75.161.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 28.626.384 77.911.105DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.436.083 2.749.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.436.083 28.626.384Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 58.769.623 28.842.583İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 219.336 3.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 58.550.287 28.839.492Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 107.398.277 51.688.043İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 101.520.976 20.889.786İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 5.877.301 30.798.257Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 129.159.451 93.755.733Peşin Ödenmiş Giderler8.622.577 9.759.146İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 8.622.577 9.759.146Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 1.882.635 2.525.937Diğer Dönen Varlıklar18.063.400 8.087.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 18.063.400 8.087.562ARA TOPLAM326.332.046 223.285.388TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR326.332.046 223.285.388DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar183.045 92.139Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar183.045 92.139Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 183.045 92.139İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 27.893.674 27.893.674Diğer Alacaklar38.986.710 37.277.398İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 38.957.163 37.249.210İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 29.547 28.188Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.360.169 3.485.234Maddi Duran Varlıklar155.124.321 152.426.306Binalar13 124.350.095 125.945.210Tesis, Makine ve Cihazlar13 11.992.812 7.714.511Taşıtlar13 214.349 267.230Mobilya ve Demirbaşlar13 496.254 407.544Özel Maliyetler13 101.500 122.500Yapılmakta Olan Yatırımlar13 17.969.311 17.969.311Kullanım Hakkı Varlıkları14 914.221 1.022.764Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 276.892 213.930Lisanslar15 276.892 213.930Peşin Ödenmiş Giderler29.297 75.476İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.297 75.476Ertelenmiş Vergi Varlığı19 42.660.203 25.803.685TOPLAM DURAN VARLIKLAR269.428.532 248.290.606TOPLAM VARLIKLAR595.760.578 471.575.994KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15.976.109 14.427.257İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.976.109 14.427.257Banka Kredileri8 15.976.109 14.427.257Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.348.527 4.829.620İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.348.527 4.829.620Banka Kredileri8 6.767.535 4.330.658Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 580.992 498.962Ticari Borçlar55.150.487 25.569.428İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 329.076 45.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 54.821.411 25.523.699Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 4.081.965 4.084.868Diğer Borçlar11.759.003 14.465.219İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 301.115 3.310.115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 11.457.888 11.155.104Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)87.048.117 51.317.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 87.048.117 51.317.978Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 37.960.386 18.648.332Kısa Vadeli Karşılıklar101.940.303 87.088.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.680.185 1.882.791Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 99.260.118 85.205.538Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM321.264.897 220.431.031TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER321.264.897 220.431.031UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.640.260 5.311.516İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.640.260 5.311.516Banka Kredileri8 5.416.211 4.898.867Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 224.049 412.649Diğer Borçlar9 1.558.745 10.341.645İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 8.114.865İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.558.745 2.226.780Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 833.359İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 833.359Uzun Vadeli Karşılıklar22.770.576 16.152.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 22.770.576 16.152.932Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.802.940 32.639.452TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER352.067.837 253.070.483ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.084.637 93.635.815Ödenmiş Sermaye21 10.836.000 10.836.000Sermaye Düzeltme Farkları21 30.778.036 30.778.036Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.903.331 -992.059Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.903.331 -992.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.903.331 -992.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-383.642 -239.221Yabancı Para Çevrim Farkları21 -563.469 -328.142Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)179.827 88.921Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)179.827 88.921Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 2.414.867 2.188.623Yasal Yedekler21 1.259.844 1.033.600Diğer Kısıtlanmış Yedekler21 1.155.023 1.155.023Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 45.954.883 78.310.712Net Dönem Karı veya Zararı20 -18.612.176 -27.246.276Kontrol Gücü Olmayan Paylar174.608.104 124.869.696TOPLAM ÖZKAYNAKLAR243.692.741 218.505.511TOPLAM KAYNAKLAR595.760.578 471.575.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 350.362.929 191.860.754Satışların Maliyeti22 -275.988.030 -145.103.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.374.899 46.757.754BRÜT KAR (ZARAR)74.374.899 46.757.754Genel Yönetim Giderleri23 -13.002.663 -10.009.832Pazarlama Giderleri23 -28.333.568 -13.707.809Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 7.251.892 6.639.010Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -52.845.864 -7.292.042ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.555.304 22.387.081Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 799.627 1.132.496Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -3.850.000 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-15.605.677 23.519.577Finansman Gelirleri27 6.147.840 13.467.001Finansman Giderleri27 -16.173.544 -8.641.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.631.381 28.345.080Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.491.333 -4.322.873Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -29.042.152 -7.369.535Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 16.550.819 3.046.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-38.122.714 24.022.207DÖNEM KARI (ZARARI)-38.122.714 24.022.207Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-19.510.538 10.155.364Ana Ortaklık Payları-18.612.176 13.866.843Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.222.797 -1.047.301Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.528.496 -1.309.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler305.699 261.827Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 305.699 261.827Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19 -115.059 -86.698 0Yabancı Para Çevrim Farkları21 -205.965 -73.649Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)90.906 -13.049 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)90.906 -13.049Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.337.856 -1.133.999 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-39.460.570 22.888.208 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-19.792.701 8.883.015Ana Ortaklık Payları-19.667.869 14.005.193http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056769BIST