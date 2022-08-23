***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
23.08.2022 18:12
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
33.712.840 -33.712.840 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -10.099.491 14.090.091 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Transferler
14.090.091 -14.090.091 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.608 133.790 -13.049 13.866.843 14.005.192 8.883.015 22.888.207
Dönem Karı (Zararı)
13.866.843 14.005.192 8.883.015 22.888.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.608 133.790 -13.049 138.349 -1.272.349 -1.134.000
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
61.739.978 61.739.978 61.739.978
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-504.879 -150.301 796.178 -4.201.419 -4.060.421 4.060.421 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.709.879 -389.868 64.781 2.511.095 61.529.159 13.866.843 117.486.167 131.995.433 249.481.600
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -992.059 -328.142 88.921 2.188.623 78.310.712 -27.246.276 93.635.815 124.869.696 218.505.511
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-27.246.276 27.246.276
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-911.272 -235.327 90.906 -18.612.176 -19.667.869 -19.792.701 -39.460.570
Dönem Karı (Zararı)
-18.612.176 -18.612.176 -19.510.538 -38.122.714
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-911.272 -235.327 90.906 -1.055.693 -282.163 -1.337.856
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
79.937.599 79.937.599 -15.289.799 64.647.800
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
226.244 -508.407 -282.163 282.163 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.903.331 -563.469 179.827 2.414.867 130.493.628 -18.612.176 153.623.382 90.069.359 243.692.741
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.201.579 -390.574
Dönem Karı (Zararı)
20 -38.122.714 24.022.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.410.348 9.476.559
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.992.682 2.855.543
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.528.418 7.970.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.886.542 5.360.337
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 14.054.580 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.587.296 2.610.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,27 9.645.463 -5.513.915
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 -6.528.081 -14.155.413
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 16.173.544 8.641.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
90.906 -13.049
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
90.906 -13.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 12.491.333 4.322.873
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-338.454 -145.692
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-338.454 -145.692
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.357.690 -32.738.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.804.465 -3.998.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-216.245 -3.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.588.220 -3.995.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.359.254 -13.953.599
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-94.278.851 -18.188.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.919.597 4.234.435
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.403.718 487.840
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.581.059 11.895.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
283.347 3.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.297.712 11.891.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.903 658.766
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.489.116 356.652
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.123.865 -485.311
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-365.251 841.963
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
35.730.139 -17.058.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.609.432 -11.127.197
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.609.432 -11.127.197
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-70.070.056 759.907
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.131.523 -1.202.328
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 51.847
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
58.846.444 -78.718.813
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
64.647.800 61.739.978
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -74.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
338.454 145.692
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
338.454 145.692
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.552.967 -141.220.997
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.552.967 -141.220.997
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.916 3.079
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
380.241 688.412
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.629.201 4.021.465
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.526.382 0
Kredilerden Nakit Girişleri
11.526.382 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.023.309 -545.572
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.023.309 -545.572
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.570 -258.466
Ödenen Faiz
-16.173.544 -8.641.498
Alınan Faiz
6.147.840 13.467.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.984.336 -75.087.922
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-205.965 -73.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.190.301 -75.161.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.626.384 77.911.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.436.083 2.749.534
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.436.083 28.626.384
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 58.769.623 28.842.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 219.336 3.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 58.550.287 28.839.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 107.398.277 51.688.043
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 101.520.976 20.889.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.877.301 30.798.257
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 129.159.451 93.755.733
Peşin Ödenmiş Giderler
8.622.577 9.759.146
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.622.577 9.759.146
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.882.635 2.525.937
Diğer Dönen Varlıklar
18.063.400 8.087.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 18.063.400 8.087.562
ARA TOPLAM
326.332.046 223.285.388
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
326.332.046 223.285.388
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
183.045 92.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
183.045 92.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 183.045 92.139
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 27.893.674 27.893.674
Diğer Alacaklar
38.986.710 37.277.398
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 38.957.163 37.249.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 29.547 28.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.360.169 3.485.234
Maddi Duran Varlıklar
155.124.321 152.426.306
Binalar
13 124.350.095 125.945.210
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 11.992.812 7.714.511
Taşıtlar
13 214.349 267.230
Mobilya ve Demirbaşlar
13 496.254 407.544
Özel Maliyetler
13 101.500 122.500
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 17.969.311 17.969.311
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 914.221 1.022.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 276.892 213.930
Lisanslar
15 276.892 213.930
Peşin Ödenmiş Giderler
29.297 75.476
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.297 75.476
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 42.660.203 25.803.685
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
269.428.532 248.290.606
TOPLAM VARLIKLAR
595.760.578 471.575.994
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.976.109 14.427.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.976.109 14.427.257
Banka Kredileri
8 15.976.109 14.427.257
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.348.527 4.829.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.348.527 4.829.620
Banka Kredileri
8 6.767.535 4.330.658
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 580.992 498.962
Ticari Borçlar
55.150.487 25.569.428
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 329.076 45.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 54.821.411 25.523.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.081.965 4.084.868
Diğer Borçlar
11.759.003 14.465.219
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 301.115 3.310.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.457.888 11.155.104
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
87.048.117 51.317.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 87.048.117 51.317.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 37.960.386 18.648.332
Kısa Vadeli Karşılıklar
101.940.303 87.088.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.680.185 1.882.791
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 99.260.118 85.205.538
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
321.264.897 220.431.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.264.897 220.431.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.640.260 5.311.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.640.260 5.311.516
Banka Kredileri
8 5.416.211 4.898.867
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 224.049 412.649
Diğer Borçlar
9 1.558.745 10.341.645
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 8.114.865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.558.745 2.226.780
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 833.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 833.359
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.770.576 16.152.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 22.770.576 16.152.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.802.940 32.639.452
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
352.067.837 253.070.483
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
153.623.382 93.635.815
Ödenmiş Sermaye
21 10.836.000 10.836.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 30.778.036 30.778.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.903.331 -992.059
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.903.331 -992.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.903.331 -992.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-383.642 -239.221
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -563.469 -328.142
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
179.827 88.921
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
179.827 88.921
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 2.414.867 2.188.623
Yasal Yedekler
21 1.259.844 1.033.600
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 1.155.023 1.155.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 130.493.628 78.310.712
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -18.612.176 -27.246.276
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
90.069.359 124.869.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
243.692.741 218.505.511
TOPLAM KAYNAKLAR
595.760.578 471.575.994
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 350.362.929 191.860.754
Satışların Maliyeti
22 -275.988.030 -145.103.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.374.899 46.757.754
BRÜT KAR (ZARAR)
74.374.899 46.757.754
Genel Yönetim Giderleri
23 -13.002.663 -10.009.832
Pazarlama Giderleri
23 -28.333.568 -13.707.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 7.251.892 6.639.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -52.845.864 -7.292.042
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.555.304 22.387.081
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 799.627 1.132.496
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -3.850.000 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.605.677 23.519.577
Finansman Gelirleri
27 6.147.840 13.467.001
Finansman Giderleri
27 -16.173.544 -8.641.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.631.381 28.345.080
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.491.333 -4.322.873
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -29.042.152 -7.369.535
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 16.550.819 3.046.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.122.714 24.022.207
DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.122.714 24.022.207
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.510.538 10.155.364
Ana Ortaklık Payları
-18.612.176 13.866.843
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.222.797 -1.047.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.528.496 -1.309.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
305.699 261.827
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 305.699 261.827
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19 -115.059 -86.698 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -205.965 -73.649
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
90.906 -13.049 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
90.906 -13.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.337.856 -1.133.999 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.460.570 22.888.208 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.792.701 8.883.015
Ana Ortaklık Payları
-19.667.869 14.005.193
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057838
BIST