***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
18.08.2021 19:42
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
DENETİM TÜRÜNÜN SEHVEN HATALI YAZILMASI
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOKTUR
Açıklamalar
SADECE SEHVEN OLUMLU YAZILAN DENETİM TÜRÜ SINIRLI OLUMLU (ŞARTLI) OLARAK DEĞİŞTİRİLECEKTİR
KONSOLİDE FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOTLARINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959132
BIST
15:011.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,49
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.451
15:018,5262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0782
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:019,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0696
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
10,0134
En Düşük
9,8798
15:01487,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,37
|Açılış
|: 487,47
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler15:01
|GENIL
|16,40
|290.565.231
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,44
|24.836.303
|% 0,00
|
|KTSKR
|46,64
|18.007.541
|% 0,00
|
|MANAS
|18,09
|163.375.227
|% 0,00
|
|FADE
|8,24
|8.776.169
|% 0,00
|
|GENIL
|16,40
|290.565.231
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,44
|24.836.303
|% 0,00
|
|KTSKR
|46,64
|18.007.541
|% 0,00
|
|MANAS
|18,09
|163.375.227
|% 0,00
|
|FADE
|8,24
|8.776.169
|% 0,00
|
|GENIL
|16,40
|290.565.231
|% 0,00
|
|KZBGY
|20,34
|248.878.422
|% 0,00
|
|MANAS
|18,09
|163.375.227
|% 0,00
|
|BIOEN
|29,44
|161.785.606
|% 0,00
|
|VBTYZ
|25,46
|156.433.315
|% 0,00
|
|GENIL
|16,40
|290.565.231
|% 0,00
|
|KZBGY
|20,34
|248.878.422
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,94
|11.275.003
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|8.702.160
|% 0,00
|
|GWIND
|3,83
|32.923.473
|% 0,00
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5238
|8,5262
|% 0,93
|
|Euro
|9,9780
|9,9845
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,6462
|11,7046
|% 0,85
|
|Frank
|9,2322
|9,2879
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2552
|2,2666
|% 0,64
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,30
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|10,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|21,62
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|10,46
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,94
|