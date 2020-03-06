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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.03.2020 19:08
GÜNCEL HABERLER



***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi MZHLD 2019 TAKVİM YILI B GRUBU İMTİYAZLI ÖZEL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 06.03.2020
Genel Kurul Tarihi 01.04.2020
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10003 SOKAK NO:6 AOSB

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi.
2 - 01.04.2020 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 8. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 15. Maddesi gereğince B Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması.
3 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD IMTIYAZLI B GRUBU OZEL TOPLANTI CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 MZHLD 2019 YILI B GRUBU IMTIYAZLI GK YKK 2020.08.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825165


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Yarım 1.049 1.076 13,31  
Çeyrek 526 538 6,66  
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