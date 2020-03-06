***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.03.2020 19:08
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MZHLD 2019 TAKVİM YILI B GRUBU İMTİYAZLI ÖZEL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 06.03.2020
Genel Kurul Tarihi 01.04.2020
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10003 SOKAK NO:6 AOSB
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi.
2 - 01.04.2020 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 8. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 15. Maddesi gereğince B Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması.
3 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD IMTIYAZLI B GRUBU OZEL TOPLANTI CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 MZHLD 2019 YILI B GRUBU IMTIYAZLI GK YKK 2020.08.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825165
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
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|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
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|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
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|MMCAS
|0,97
|58.093
|% 8,99
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|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
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|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
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|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
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|CRFSA
|6,72
|21.013.255
|% -7,05
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|DAGI
|2,64
|1.865.352
|% -6,71
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|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
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|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
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|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
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|PETKM
|3,54
|264.373.874
|% -4,07
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|KOZAL
|75,00
|224.047.198
|% 1,83
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|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|PETKM
|3,54
|264.373.874
|% -4,07
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,9191
|7,9588
|% 0,22
|
|Frank
|6,4976
|6,5367
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6211
|1,6293
|% -0,20
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|-13,81
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|Altın Gr.
|327
|327
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,15
|-0,32
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|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,06
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|B. Petrol
|45,41
|45,41
|-4,58
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