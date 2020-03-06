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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.03.2020 19:09
GÜNCEL HABERLER



***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi MZHLD 2019 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 06.03.2020
Genel Kurul Tarihi 01.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10003 SOKAK NO:6 AOSB

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi.
2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 takvim yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2019 takvim yılına ilişkin Bağımsız Denetçi görüşünün okunması.
4 - 2019 takvim yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Görev süreleri devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karın kullanım şeklinin ve kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Şirketimiz 2019 yılı Bağımsız Denetimi için, Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nin Genel Kurul onayına sunulması.
8 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile sürelerinin tespiti.
9 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti.
10 - Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerine seçildikleri ilk yıldan itibaren tahakkuk ettirilen huzur hakkı ücretlerinin ve şirkette fiilen hizmet gören Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması.
13 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması, 2020 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD 2019 YILI OLAGAN GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 MZHLD 2019 YILI OLAGAN GK YKK 2020.09.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825166


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