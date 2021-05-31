***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.05.2021 13:08
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MZHLD 2020 YILI A GRUBU ÖZEL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 31.05.2021
Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10003 SOKAK NO:6 AOSB
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi.
2 - 30.06.2021 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 15. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
3 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD IMTIYAZLI A GRUBU OZEL TOPLANTI CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938972
BIST
15:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,85
|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
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1.427
En Düşük
1.415
15:058,5004
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15:0510,3771
En Yüksek
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|: 524,25
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526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:05
|IHLGM
|1,10
|111.789.642
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.599.125
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|20.704.514
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.510.488
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.043.003
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|GEDZA
|38,52
|18.177.269
|% -6,55
|
|THYAO
|13,34
|966.592.789
|% 2,77
|
|KRDMD
|7,93
|545.688.993
|% 0,51
|
|EREGL
|19,29
|446.884.386
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,95
|411.604.152
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|359.325.367
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|411.604.152
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|270.077.317
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|111.789.642
|% 10,00
|
|THYAO
|13,34
|966.592.789
|% 2,77
|
|SKBNK
|1,10
|78.756.414
|% 0,00
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4991
|8,5004
|% -0,75
|
|Euro
|10,3712
|10,3771
|% -0,62
|
|Sterlin
|12,0260
|12,0863
|% -0,75
|
|Frank
|9,4088
|9,4655
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2611
|2,2724
|% -0,69
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,17
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.425
|3.511
|-9,93
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,80
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|27,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,04
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|B. Petrol
|69,64
|69,64
|0,92
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