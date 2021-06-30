***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.06.2021 19:43
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MZHLD 2020 YILI GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 31.05.2021
Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10003 SOKAK NO:6 AOSB
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,
4 - 2020 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi,
9 - Şirketimiz 2021 yılı bağımsız denetimi için, Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih - 11/352 sayılı kararı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
13 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2021 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD 2020 YILI OLAGAN GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MZHLD 2020 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİR.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 MZHLD 2020 Yili Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 MZHLD 2020 Yili GK Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945285
BIST