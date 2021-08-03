***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.08.2021 12:31
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MZHLD 2020 A GRUBU TAKVİM YILI GK TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 31.05.2021
Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10003 SOKAK NO:6 AOSB
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi.
2 - 30.06.2021 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 15. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
3 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD IMTIYAZLI A GRUBU OZEL TOPLANTI CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MZHLD 2020 YILI A GRUBU ÖZEL TOPLANTISI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİR.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.08.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 MZHLD 2020 Yili A Grubu GK Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 MZHLD 2020 Yili A Grubu Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954348
BIST