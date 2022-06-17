***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.06.2022 17:06
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MZHLD 2021 TAKVİM YILI B GRUBU ÖZEL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 17.06.2022
Genel Kurul Tarihi 19.07.2022
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
2 - 19.07.2022 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 15. Maddesi gereğince B Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
3 - 19.07.2022 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 11. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmesine ilişkin Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesi ile yine Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. ve 32. maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD 2021 IMTIYAZLI B GRUBU OZEL TOPLANTI CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038025
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