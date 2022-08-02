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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.08.2022 13:51
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi MZHLD 2021 A GRUBU GK TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 17.06.2022
Genel Kurul Tarihi 19.07.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli/İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
2 - 19.07.2022 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 15. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
3 - 19.07.2022 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 11. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmesine ilişkin Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesi ile yine Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. ve 32. maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD 2021 IMTIYAZLI A GRUBU OZEL TOPLANTI CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MZHLD 2021 YILI A GRUBU ÖZEL TOPLANTISI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİR.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.08.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 MZH A Grubu Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 MZH A Grubu Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050997


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Tam 6.863 6.913 30,00  
Yarım 3.344 3.380 15,00  
Çeyrek 1.677 1.689 7,00  
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