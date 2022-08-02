***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.08.2022 13:53
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MZHLD 2021 TAKVİM YILI GK TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 17.06.2022
Genel Kurul Tarihi 19.07.2022
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,
4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi,
9 - Şirketimiz 2022 yılı bağımsız denetimi için, Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih - 11/352 sayılı kararı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmesine ilişkin Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesi ile yine Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. ve 32. maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
14 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2022 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD 2021 OLAGAN CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MZHLD 2021 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİR.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.08.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 MZH C Grubu Toplanti Tutanagi 2.pdf - Tutanak
EK: 2 MZH C Grubu Hazir Bulunanlar Listesi 2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 MZH SPK ve TB Onayli Esas Sozlesme Tadil Metni 2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050999
BIST