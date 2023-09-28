***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi MZHLD 2022 YILI B GRUBU ÖZEL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 05.09.2023Genel Kurul Tarihi 28.09.2023Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.09.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇİĞLİAdres Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,2 - 28.09.2023 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 12. Maddesi gereğince B Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,3 - Dilek ve temenniler.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MZHLD 2022 YILI B GRUBU GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları MZHLD 2022 YILI B GRUBU ÖZEL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI EKTEDİR.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 MZHLD 2022 B GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 MZHLD 2022 B GRUBU HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197901BIST