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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.10.2023 17:32
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi MZHLD 2022 B GRUBU GK TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 05.09.2023
Genel Kurul Tarihi 28.09.2023
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.09.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonu

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
2 - 28.09.2023 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 12. Maddesi gereğince B Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
3 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD 2022 YILI B GRUBU GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MZHLD 2022 YILI B GRUBU ÖZEL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI EKTEDİR.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.10.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 MZHLD 2022 B GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 MZHLD 2022 B GRUBU HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201108


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Tam 11.010 11.124 117,00  
Yarım 5.522 5.579 59,00  
Çeyrek 2.753 2.789 29,00  
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