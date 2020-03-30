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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

30.03.2020 15:18
GÜNCEL HABERLER



***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi MZHLD 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULUN ERTELENMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun bugün almış olduğu karara istinaden şirketimizin 01.04.2020 tarihinde saat: 11:30'da 10003 Sokak No:6 AOSB Çiğli-İzmir adresinde gerçekleştirilecek olan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, COVID-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833260


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