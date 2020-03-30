***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.03.2020 15:18
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi MZHLD 2019 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI ERTELENMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun bugün almış olduğu karara istinaden şirketimizin 01.04.2020 tarihinde saat: 13:00'de 10003 Sokak No:6 AOSB Çiğli-İzmir adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısı, COVID-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833262
BIST
17:4488.263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 137,94
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:446,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,1312
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:447,2597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0748
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:44342,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,23
|Açılış
|: 342,29
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|41.433.265
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.150.384
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.432.644
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.221.591
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.646.646
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.036.184
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|328.599
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.126.551
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|488.831.194
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.173.599
|% -9,93
|
|THYAO
|8,72
|721.804.055
|% -1,58
|
|ASELS
|23,28
|612.928.170
|% 0,69
|
|GARAN
|8,04
|543.857.435
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|488.831.194
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|387.816.606
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|172.234.900
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,07
|308.718.850
|% 7,25
|
|IHLAS
|0,47
|60.572.764
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,84
|256.701.849
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|179.242.474
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1182
|8,1589
|% 1,46
|
|Frank
|6,8332
|6,8743
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7438
|1,7525
|% 1,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,65
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,00
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|-2,25
|
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