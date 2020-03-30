MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|41.232.027
|% 10,00
|IHYAY
|0,66
|37.210.242
|% 10,00
|TUCLK
|3,63
|22.898.544
|% 10,00
|TIRE
|5,72
|27.533.896
|% 10,00
|SONME
|4,62
|4.127.284
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,1360
|8,1768
|% 1,68
|Frank
|6,8438
|6,8851
|% 1,27
|Riyal
|1,7464
|1,7552
|% 2,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-4,60
|Altın Gr.
|343
|343
|4,74
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-2,15
Seans Raporu
- 17:47XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -183, 9 kaybederek (% -0.17 ) 105, 356
- 17:47XU100 Endeks 88, 056 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 7, 177.00 milyon TL de
- 17:45EPLAS Yüzde -3.09 oranında düşüşle 10.65 lira fiyatla işlem gören hissede 683 adet işlem
- 17:44CLEBI Yüzde -8.51 oranında düşüşle 54.85 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 030 adet işlem
- 17:43AKFGY Yüzde 9.66 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 320, 420 adet işlem