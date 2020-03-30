***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi MZHLD 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULUN ERTELENMESİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim Kurulumuzun bugün almış olduğu karara istinaden şirketimizin 01.04.2020 tarihinde saat: 10:30'da 10003 Sokak No:6 AOSB Çiğli-İzmir adresinde gerçekleştirilecek olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, COVID-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833270BIST