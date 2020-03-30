***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.03.2020 15:37
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi MZHLD 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULUN ERTELENMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun bugün almış olduğu karara istinaden şirketimizin 01.04.2020 tarihinde saat: 10:30'da 10003 Sokak No:6 AOSB Çiğli-İzmir adresinde gerçekleştirilecek olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, COVID-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833270
BIST
16:3388.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 501,61
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
16:336,5793
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,1299
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5793
En Düşük
6,4403
16:337,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0679
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
16:33342,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,66
|Açılış
|: 342,73
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|34.843.919
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.470.084
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.492.675
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.367.122
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.459.130
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|317.341
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.774.659
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,79
|630.673.526
|% -0,79
|
|ASELS
|23,40
|499.762.919
|% 1,21
|
|GARAN
|8,09
|444.950.032
|% 2,66
|
|PGSUS
|31,66
|422.704.784
|% -8,34
|
|SASA
|7,98
|333.988.906
|% 9,92
|
|IHLGM
|0,97
|154.318.957
|% 7,78
|
|GSRAY
|2,04
|235.444.371
|% 5,70
|
|IHLAS
|0,49
|53.271.081
|% 4,26
|
|TSPOR
|2,81
|214.564.222
|% 8,49
|
|YKBNK
|1,90
|144.213.567
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1371
|8,1779
|% 1,69
|
|Frank
|6,8426
|6,8838
|% 1,25
|
|Riyal
|1,7448
|1,7536
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.623
|-6,73
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,04
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
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|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-1,65
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