***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.02.2020 14:57
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/02/2020
Açıklamalar
Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818788
BIST
17:30120.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 513,52
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
17:306,0603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
17:306,5829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
17:30306,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,25
|Açılış
|: 306,90
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|272.903.346
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.551.019
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|TSPOR
|4,54
|875.371.337
|% 14,94
|
|MERKO
|1,48
|54.811.464
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|ESCOM
|3,69
|114.659.899
|% -8,21
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|15,12
|2.239.190.454
|% 2,02
|
|ASELS
|28,36
|1.324.393.489
|% 1,29
|
|TSPOR
|4,54
|875.371.337
|% 14,94
|
|TUPRS
|112,40
|689.600.583
|% -2,26
|
|SASA
|10,30
|574.342.797
|% 7,85
|
|TSPOR
|4,54
|875.371.337
|% 14,94
|
|ISGYO
|2,03
|349.014.252
|% 6,28
|
|IHLGM
|1,37
|205.212.295
|% 3,79
|
|THYAO
|15,12
|2.239.190.454
|% 2,02
|
|GSRAY
|2,39
|348.505.136
|% 3,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8683
|7,9077
|% 0,73
|
|Frank
|6,1665
|6,2036
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6109
|1,6190
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,18
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,71
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|56,23
|56,23
|0,44
|
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