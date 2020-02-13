***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteÇİĞLİ VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniKURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi13/02/2020AçıklamalarMazhar Zorlu Holding A.Ş. 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818788BIST