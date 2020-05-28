***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 11:38
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/05/2020
Açıklamalar
Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847168
BIST
11:31106.115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.161,07
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:316,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7969
En Düşük
6,7656
11:317,4756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:31375,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,56
|Açılış
|: 375,93
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,29
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,91
|7.125.468
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|2.992.137
|% 9,83
|
|BIZIM
|14,94
|69.343.662
|% 7,48
|
|ZOREN
|1,47
|62.738.482
|% 6,52
|
|MAVI
|43,76
|35.413.797
|% 5,50
|
|RTALB
|25,22
|17.976.852
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.724.069
|% -9,97
|
|TACTR
|5,27
|330.292
|% -9,91
|
|EKIZ
|9,00
|192.402
|% -9,91
|
|PGSUS
|60,65
|483.447.923
|% 2,62
|
|TAVHL
|21,28
|220.153.477
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,23
|184.342.477
|% 0,90
|
|VAKBN
|4,66
|145.737.699
|% 1,53
|
|AVOD
|3,79
|142.515.074
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,44
|134.721.634
|% 0,70
|
|ODAS
|1,92
|79.361.048
|% 1,05
|
|AVOD
|3,79
|142.515.074
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,26
|35.543.464
|% 0,80
|
|SNGYO
|1,17
|24.425.651
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2979
|8,3395
|% 0,21
|
|Frank
|6,9743
|7,0163
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8038
|1,8129
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,46
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.514
|2.548
|38,20
|
|Yarım
|1.227
|1.240
|13,10
|
|Çeyrek
|614
|621
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|-0,90
|