***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.08.2020 11:47
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2020
Açıklamalar
12.08.2020 ÖDA 2020/14 Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868295
BIST
13:021.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
13:027,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0859
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
13:028,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1057
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6227
En Düşük
8,4425
13:02452,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 9,95
|Açılış
|: 452,74
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler13:00
|FADE
|3,85
|17.983.204
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.111.819
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|9.354.909
|% 9,95
|
|TKURU
|55,40
|796.929
|% 9,92
|
|AYES
|6,47
|434.454
|% 9,85
|
|PKENT
|780,50
|1.441.817
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|2.848.033
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.876.237
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.424.147
|% -9,92
|
|CASA
|26,60
|36.167
|% -9,83
|
|THYAO
|11,81
|1.415.361.461
|% 1,72
|
|GARAN
|7,15
|954.118.722
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,05
|884.811.553
|% -0,97
|
|ASELS
|17,78
|674.289.102
|% -1,77
|
|PGSUS
|51,20
|561.089.090
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,05
|884.811.553
|% -0,97
|
|ODAS
|2,44
|372.923.820
|% 2,95
|
|GARAN
|7,15
|954.118.722
|% 1,42
|
|THYAO
|11,81
|1.415.361.461
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,16
|219.838.680
|% 0,47
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2870
|7,2934
|% 1,23
|
|Euro
|8,5789
|8,5907
|% 1,27
|
|Sterlin
|9,4822
|9,5298
|% 1,18
|
|Frank
|7,9402
|7,9880
|% 1,46
|
|Riyal
|1,9374
|1,9472
|% 1,16
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|17,71
|
|Altın Gr.
|452
|452
|9,10
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.055
|-9,00
|
|Tam
|2.992
|3.070
|-13,50
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|-6,52
|
|Çeyrek
|725
|742
|-3,26
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,24
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|0,62
|