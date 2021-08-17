***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 14:05
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021.2 DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958585
BIST
14:491.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
14:498,4207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0332
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
14:499,9091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0595
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
14:49484,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,94
|Açılış
|: 484,94
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler14:49
|SELGD
|6,50
|24.082.022
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.723.703
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.440.645
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.350.870
|% 9,45
|
|IDEAS
|41,32
|1.961.295
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.762.182
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.490.367
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,80
|11.195.273
|% -8,20
|
|GARAN
|9,33
|862.355.055
|% -0,74
|
|PETKM
|6,09
|629.632.920
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,31
|536.393.167
|% 0,85
|
|GENIL
|16,34
|512.776.208
|% 2,96
|
|ARCLK
|33,74
|494.163.046
|% 2,06
|
|PETKM
|6,09
|629.632.920
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,52
|248.880.806
|% -0,79
|
|GARAN
|9,33
|862.355.055
|% -0,74
|
|MRGYO
|1,11
|87.216.047
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,31
|536.393.167
|% 0,85
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4135
|8,4207
|% -0,39
|
|Euro
|9,9032
|9,9091
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,5613
|11,6193
|% -0,91
|
|Frank
|9,1999
|9,2553
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2356
|2,2468
|% -0,54
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,73
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-9,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-4,42
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,14
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,14
|69,14
|-0,37
|
Seans Raporu
14:49
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14:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 88 kaybederek (% -0.18 ) 1, 568
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14:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, PETKM, GUSGR
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14:57ISKPL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 916 adet işlem
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14:56IDGYO
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 872, 450 adet işlem
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14:53IDGYO
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 827, 995 adet işlem