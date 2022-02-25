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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

25.02.2022 16:14
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI 4. DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar

     Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 01.01.2021 - 31.12 2021 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.
25.02.2022 ÖDA 2022/03
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004527


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