***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme Nedeni2021 YILI 4. DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarMazhar Zorlu Holding A.Ş. 01.01.2021 - 31.12 2021 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.25.02.2022 ÖDA 2022/03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004527BIST