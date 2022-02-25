***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 16:14
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI 4. DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 01.01.2021 - 31.12 2021 dönemine ait solo gelir tablosu ekte yer almaktadır.
25.02.2022 ÖDA 2022/03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004527
BIST
16:051.962
En Yüksek
|Değişim
|: 5,99%
|| 110,84
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.962
En Düşük
1.866
16:0513,7782
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -0,2448
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
16:0515,4982
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -0,3473
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
16:05839,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -15,56
|Açılış
|: 839,75
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,45
BIST En Aktif Hisseler16:05
|TIRE
|9,46
|27.641.858
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|16.041.861
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ARMDA
|62,00
|3.077.401
|% -2,29
|
|KLGYO
|0,90
|158.390.848
|% -2,17
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|ULUUN
|6,35
|44.787.863
|% -1,70
|
|THYAO
|27,40
|5.604.359.393
|% 8,39
|
|EREGL
|30,78
|2.264.414.206
|% 5,85
|
|KRDMD
|11,33
|1.298.819.828
|% 7,39
|
|GARAN
|11,42
|1.271.471.440
|% 3,72
|
|YKBNK
|3,71
|952.420.715
|% 5,10
|
|YKBNK
|3,71
|952.420.715
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,07
|524.265.790
|% 4,02
|
|THYAO
|27,40
|5.604.359.393
|% 8,39
|
|KLGYO
|0,90
|158.390.848
|% -2,17
|
|HUNER
|2,80
|404.218.991
|% 5,26
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7611
|13,7782
|% -1,75
|
|Euro
|15,4529
|15,4982
|% -2,19
|
|Sterlin
|18,4584
|18,5510
|% -1,36
|
|Frank
|14,8417
|14,9311
|% -1,64
|
|Riyal
|3,6709
|3,6893
|% -1,45
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-1,54
|
|Altın Gr.
|843
|843
|-12,16
|
|Cumhuriyet
|5.643
|5.729
|-441,00
|
|Tam
|5.599
|5.745
|-460,81
|
|Yarım
|2.706
|2.779
|-222,91
|
|Çeyrek
|1.357
|1.390
|-111,45
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,15
|95,15
|-0,27
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:19CEOEM
Yüzde 9.56 oranında artışla 13.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 963, 328 adet işlem
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16:18RALYH
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 636, 118 adet işlem
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16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 15 artarak (% 5.80 ) 2, 190
-
16:17XU100
Endeks 1, 958 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 75 üstünde . İşlem hacmi 27, 087.00 milyon TL de
-
16:14EDIP
Yüzde 9.82 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 914, 684 adet işlem