***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi MZHLD 2019 TAKVİM YILI KAR PAYI SUREC BILGISIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 06.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042 0 0C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 0 0Ek AçıklamalarMZHLD 2019 YILI GENEL KURULU İPTAL BİLDİRİMİ ESNASINDA, HAK KULLANIM SÜREÇLERİNDEN KAR PAYI DAĞITIMI DA SEHVEN İPTAL EDİLMİŞTİR.2019 TAKVİM YILINA İLİŞKİN KAR DAĞİITIM KARARI EKTEDİR.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 GK YKK Kar Dagitim.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.836.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 559.894* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.869.284 797.988,564. Vergiler ( - ) 0 140.026,385. Net Dönem Kârı 4.869.284 657.962,186. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -47.451.1347. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 32.898,118. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -42.581.850 625.064,07Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.500 4.50010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -42.577.350 629.564,0711. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833770BIST