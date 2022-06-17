***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.06.2022 17:05
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MZHLD 2021 YILI KAR DAĞITIMI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 17.06.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042 0 0
C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 0 0
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.836.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 559.894
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -58.913.399 105.864.317,09
4. Vergiler ( - ) 9.497.615,58
5. Net Dönem Kârı -58.913.399 96.366.701,51
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 1.209.555,89
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.818.335,08
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -58.913.399 90.338.810,54
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -58.913.399 90.338.810,54
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038018
BIST