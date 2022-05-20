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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.05.2022 12:30
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ VE ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YKK REVİZYONU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE İSTİNADEN YENİ YÖNETİM KURULU KARARININ ALINMASI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32
SPK Başvuru Tarihi 26.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde 20.05.2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
1) Esas Sermaye Sistemine tabi olan Şirket'imizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine,
2) Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçerken Şirket Esas Sözleşmesi'nde gerekli değişikliklerin yapılmasına,
3) Yapılması gereken esas sözleşme tadili çerçevesinde şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesine ilişkin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin, "İntifa Senetleri" başlıklı 11. Maddesinin, "Şirketin Temsili ve Yönetimin Devri" başlıklı 16. Maddesinin ve "Senelik Hesaplar" başlıklı 27. Maddesinin değiştirilmesine,
4) Şirket esas sözleşmesinin 9 ve 10. Maddesinin yürürlükten kaldırılmasına,
5) Mevcut esas sözleşmedeki 7 ve 29. maddelerinin ve Geçici Maddenin yürürlükten kaldırılmış olması nedeni ile
Esas Sözleşme Madde Başlığı
Eski Madde Numarası
Yeni Madde Numarası

Sermaye
8
7

İntifa Senetleri
11
8

Payların Devri
12
9

Geri Alınan Paylar
13
10

Sermaye Piyasası Aracı İhracı
14
11

Yönetim Kurulu
15
12

Şirketin Temsili ve Yönetimin Devri
16
13

Denetim ve Denetçi
17
14

Genel Kurul
18
15

Toplantı Yeri
19
16

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması
20
17

Oy Hakkı
21
18

Vekaleten Temsil
22
19

Genel Kurul Toplantılarının İşleyişi
23
20

Oy Verme Şekli
24
21

Esas Sözleşme Değişiklikleri
25
22

Finansal Raporlar
26
23

Senelik Hesaplar
27
24

Karın Tespiti ve Dağıtımı
28
25

Sona Erme ve Tasfiye
30
26

İlanlar
31
27

Genel Hükümler
32
28

8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 ve 32. maddelerin madde numaralarının yukarıdaki şekilde değiştirilmesine,
6) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2022-2026 dönemi için 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,
7) Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer mercilere başvuruların yapılmasına,
8) Esas sözleşme tadil tasarısının onaylanmasına müteakip değişikliklerin onaya sunulması için Şirket Genel Kurulu'nun belirlenecek gündemle toplantıya çağırılmasına,
9) Aynı konuda daha önce alınmış olan 26.04.2022 tarih ve 2022/07 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MZHLD KSS 2022.11 YKK 20.05.2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031420


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