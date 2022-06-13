***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KSS GECIS VE ESAS SOZLESME TADILINE ILISKIN YKK REVIZYONUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Daha önce Konsolide Bilançoda toplam özkaynaklar tutarı üzerinden hesaplanmış olan KSS Tavanı, yine Konsolide bilançoda Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar baz alınıp, yeniden hesaplanarak belirlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 468.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32SPK Başvuru Tarihi 26.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin merkezinde bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında1) Esas Sermaye Sistemine tabi olan Şirket'imizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine,2) Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçerken Şirket Esas Sözleşmesi'nde gerekli değişikliklerin yapılmasına,3) Yapılması gereken esas sözleşme tadili çerçevesinde şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesine ilişkin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin, "İntifa Senetleri" başlıklı 11. Maddesinin, "Şirketin Temsili ve Yönetimin Devri" başlıklı 16. Maddesinin ve "Senelik Hesaplar" başlıklı 27. Maddesinin değiştirilmesine,4) Şirket esas sözleşmesinin 9 ve 10. Maddesinin yürürlükten kaldırılmasına,5) Mevcut esas sözleşmedeki 7 ve 29. maddelerinin ve Geçici Maddenin yürürlükten kaldırılmış olması nedeni ileEsas Sözleşme Madde BaşlığıEski Madde NumarasıYeni Madde NumarasıSermayeİntifa Senetleri11Payların Devri12Geri Alınan Paylar1310Sermaye Piyasası Aracı İhracı1411Yönetim Kurulu1512Şirketin Temsili ve Yönetimin Devri1613Denetim ve Denetçi1714Genel Kurul1815Toplantı Yeri1916Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması2017Oy Hakkı2118Vekaleten Temsil2219Genel Kurul Toplantılarının İşleyişi2320Oy Verme Şekli2421Esas Sözleşme Değişiklikleri2522Finansal Raporlar2623Senelik Hesaplar2724Karın Tespiti ve Dağıtımı2825Sona Erme ve Tasfiye3026İlanlar3127Genel Hükümler32288, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 ve 32. maddelerin madde numaralarının yukarıdaki şekilde değiştirilmesine,6) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2022-2026 dönemi için 468.000.000 TL olarak belirlenmesine,7) Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer mercilere başvuruların yapılmasına,8) Esas sözleşme tadil tasarısının onaylanmasına müteakip değişikliklerin onaya sunulması için Şirket Genel Kurulu'nun belirlenecek gündemle toplantıya çağırılmasına,9) Aynı konuda daha önce alınmış olan 26.04.2022 tarih - 2022/07 numaralı ve 20.05.2022 tarih ve 2022/11 numaralı Yönetim Kurulu Kararlarının iptaline,..Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 MZHLD KSS YKK 13.06.2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036941BIST