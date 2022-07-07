***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ-SPK ONAYI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TAVAN TUTARI SPK'NIN ONAYLADIĞI ŞEKLİYLE REVİZE EDİLMİŞTİR.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32SPK Başvuru Tarihi 26.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.07.2022Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Sistemine geçiş başvurumuz kapsamında SPK'nın 06.07.2022 tarih 2022/35 sayılı bülteninde yer aldığı üzere"Şirketimizin 200.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine onay verilmiş ve Şirket esas sözleşmemizin 8, 11, 16 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesi, 9 ve 10 uncu maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve buna göre maddelerin yeniden numaralandırılması suretiyle hazırlanan tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042714BIST