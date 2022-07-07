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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.07.2022 09:10
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ-SPK ONAYI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TAVAN TUTARI SPK'NIN ONAYLADIĞI ŞEKLİYLE REVİZE EDİLMİŞTİR.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32
SPK Başvuru Tarihi 26.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.07.2022

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş başvurumuz kapsamında SPK'nın 06.07.2022 tarih 2022/35 sayılı bülteninde yer aldığı üzere
"Şirketimizin 200.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine onay verilmiş ve Şirket esas sözleşmemizin 8, 11, 16 ve 27 nci maddelerinin değiştirilmesi, 9 ve 10 uncu maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve buna göre maddelerin yeniden numaralandırılması suretiyle hazırlanan tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmiştir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042714


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