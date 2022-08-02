***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.08.2022 14:20
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MZHLD KSS GEÇİŞ VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN GENEL KURUL TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32
SPK Başvuru Tarihi 26.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.07.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 01.08.2022
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051006
BIST
14:422.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,99
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:4217,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0764
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9622
En Düşük
17,8517
14:4218,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:421.027,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,34
|Açılış
|: 1.027,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.027,50
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:42
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.302.029
|% 9,98
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.392.485
|% 9,92
|
|PRKME
|8,82
|63.776.659
|% 9,84
|
|KZBGY
|57,45
|73.498.968
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.008.820
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|LIDFA
|7,59
|22.885.638
|% -7,89
|
|THYAO
|52,10
|2.927.498.265
|% 1,17
|
|SASA
|49,16
|2.102.334.819
|% 5,72
|
|SISE
|22,86
|1.605.312.758
|% -1,04
|
|EREGL
|27,98
|951.753.400
|% -0,21
|
|ODAS
|4,09
|789.195.506
|% 5,14
|
|TSKB
|2,62
|626.213.239
|% -0,38
|
|ODAS
|4,09
|789.195.506
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,14
|607.432.721
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,83
|657.294.795
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,69
|223.297.038
|% 0,00
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9473
|17,9622
|% 0,43
|
|Euro
|18,3574
|18,3703
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,8678
|21,9774
|% 0,01
|
|Frank
|18,7770
|18,8901
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,27
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|6,01
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|7,61
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.861
|6.909
|26,00
|
|Yarım
|3.343
|3.378
|13,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,22
|
Seans Raporu
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