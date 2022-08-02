***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi MZHLD KSS GEÇİŞ VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN GENEL KURUL TESCİLİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.06.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32SPK Başvuru Tarihi 26.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.07.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 01.08.2022Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051006BIST