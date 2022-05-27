***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 27.05.2022 tarih ve E-18454353-100.06-9030 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce 27.05.2022 tarihte KAP'ta yayınlanan açıklama dışında kamuya açıklanmamış bir husus bulunmamaktadır.Saygılarımızla,27.05.2022 ÖDA 2022/15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033012BIST