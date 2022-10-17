***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 17.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11870 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin özel durum açıklaması yapılması talebine istinadenSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış bir husus bulunmamaktadır.Saygılarımızla,17.10.2022 ÖDA 2022/18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072534BIST