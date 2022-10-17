***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.10.2022 17:34
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11870 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin özel durum açıklaması yapılması talebine istinaden
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış bir husus bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
17.10.2022 ÖDA 2022/18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072534
BIST
17:473.845
En Yüksek
|Değişim
|: 6,01%
|| 218,14
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:4718,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:4718,2541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1895
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2545
En Düşük
18,0503
17:47994,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,24
|Açılış
|: 994,21
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:47
|AKBNK
|14,85
|1.492.122.188
|% 10,00
|
|AZTEK
|20,46
|202.796.187
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.979.898
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.354.380
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.313.976
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|ESCOM
|25,94
|37.189.311
|% -4,98
|
|BRKO
|1,89
|498.700
|% -4,06
|
|SEKFK
|9,88
|14.894.945
|% -3,98
|
|THYAO
|98,50
|8.562.791.810
|% 9,44
|
|PETKM
|14,30
|4.871.467.542
|% -1,99
|
|ASELS
|32,80
|4.153.187.392
|% 5,33
|
|EKGYO
|4,49
|3.973.502.024
|% 6,40
|
|SISE
|31,12
|3.730.132.738
|% 6,36
|
|EKGYO
|4,49
|3.973.502.024
|% 6,40
|
|PETKM
|14,30
|4.871.467.542
|% -1,99
|
|ISCTR
|9,39
|2.876.994.383
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|571.716.563
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.899.271.761
|% 9,97
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5750
|18,5871
|% 0,10
|
|Euro
|18,2421
|18,2541
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,1652
|21,2713
|% 2,27
|
|Frank
|18,5801
|18,6920
|% 1,04
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,01
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|17,64
|
|Altın Gr.
|994
|994
|12,18
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.702
|6.770
|-20,00
|
|Yarım
|3.266
|3.309
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,29
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|0,68
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410