***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
21.10.2020 13:34
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
24.04.2018 (İHTİYATİ HACİZ KARARI)
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.01.2018
Davanın Konusu
ORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASI
Karşı Taraf(lar)
BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Davanın Tutarı
12.000.000,00 USD
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YOKTUR.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730
Davanın Duruşma Tarihi
21.10.2020
Alınan Karar
ERTELEME
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
27.01.2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
YOKTUR.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR.
Açıklamalar
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730 ESAS SAYILI DAVA İLE İLGİLİ OLARAK 21.10.2020 TARİHLİ DURUŞMA "BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BEKLENMESİ" GEREKÇESİYLE 27.01.2021 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.
21.10.2020 ÖDA 2020/16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882816
BIST
17:481.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
17:487,8197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0462
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
17:489,2892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0106
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
17:48485,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,29
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KARTN
|1.023,40
|1.755.131
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.476.343
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|619.757
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|31.732.458
|% 10,00
|
|KONYA
|688,00
|277.650.354
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|3.724.767
|% -10,00
|
|KLGYO
|14,77
|679.577.245
|% -9,99
|
|VANGD
|9,91
|20.397.128
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,08
|720.422
|% -9,99
|
|EMNIS
|27,42
|190.679
|% -9,98
|
|GARAN
|7,50
|1.352.291.383
|% 0,40
|
|TURSG
|6,22
|1.254.176.381
|% 1,30
|
|SISE
|6,98
|1.020.784.389
|% 0,00
|
|KARSN
|3,28
|967.262.124
|% 4,79
|
|ODAS
|3,43
|808.685.727
|% 0,88
|
|TSKB
|1,69
|767.436.144
|% 9,74
|
|KARSN
|3,28
|967.262.124
|% 4,79
|
|SKBNK
|1,99
|509.237.762
|% -2,45
|
|ODAS
|3,43
|808.685.727
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,37
|548.281.291
|% -0,42
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8167
|7,8197
|% -0,59
|
|Euro
|9,2833
|9,2892
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,2654
|10,3169
|% 1,12
|
|Frank
|8,6270
|8,6790
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0798
|2,0902
|% -0,50
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|24,12
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,12
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|-0,55
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem