***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
02.06.2021 14:02
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
24.04.2018 (İHTİYATİ HACİZ KARARI)
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.01.2018
Davanın Konusu
ORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASI
Karşı Taraf(lar)
BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Davanın Tutarı
12.000.000,00 USD
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YOKTUR.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730
Davanın Duruşma Tarihi
02.06.2021
Alınan Karar
ERTELEME
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
29.09.2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
YOKTUR.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR.
Açıklamalar
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ - 2017/730 ESAS SAYILI DAVA İLE İLGİLİ OLARAK 02.06.2021 TARİHLİ DURUŞMA 29.09.2021 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939544
BIST
16:211.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:218,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1071
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:2110,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0897
|Açılış
|: 10,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:21525,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,12
|Açılış
|: 525,02
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:21
|VAKKO
|14,30
|83.946.359
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.853.359
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.280.394
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,40
|4.319.736
|% 9,90
|
|PENGD
|3,45
|8.979.422
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|360.152.707
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,00
|12.496.737
|% -6,44
|
|THYAO
|13,92
|2.132.598.245
|% 1,98
|
|GARAN
|7,99
|1.071.455.682
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,63
|912.509.135
|% -2,30
|
|YKBNK
|2,18
|575.837.539
|% -1,36
|
|PETKM
|6,27
|565.049.341
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,18
|575.837.539
|% -1,36
|
|THYAO
|13,92
|2.132.598.245
|% 1,98
|
|GARAN
|7,99
|1.071.455.682
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,94
|237.283.798
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,15
|135.338.585
|% 7,48
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6982
|8,6998
|% 1,25
|
|Euro
|10,5803
|10,5877
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,2631
|12,3246
|% 1,02
|
|Frank
|9,6078
|9,6657
|% 0,81
|
|Riyal
|2,3130
|2,3246
|% 1,25
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-30,67
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.477
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-9,92
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,80
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,29
|71,29
|-0,06
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:31XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 96 altında . İşlem hacmi 13, 950.00 milyon TL de
-
16:30IZFAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 081 adet işlem
-
16:28IZFAS
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 801 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KRDMD, SAHOL
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 39 kaybederek (% -1.07 ) 1, 238