***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 12:06
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD 2017 YILI GENEL KURULU İPTALİ BİLDİRİMİ ESNASINDA, HAK KULLANIM SÜREÇLERİNDEN KAR PAYI DAĞITIMI DA SEHVEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
2017 TAKVİM YILINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM KARARI VE TABLOSU EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833768
BIST
12:0389.094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -549,23
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
12:036,6500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0350
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6512
En Düşük
6,6108
12:037,2695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0245
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2647
12:03341,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 5,30
|Açılış
|: 341,07
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.472
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|SAMAT
|1,77
|1.629.240
|% 9,94
|
|MTRYO
|3,13
|7.462.575
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|INFO
|8,07
|278.258
|% -4,95
|
|QNBFL
|102,50
|1.703.134
|% -4,92
|
|GARAN
|8,06
|241.777.696
|% -0,86
|
|PGSUS
|36,64
|207.503.278
|% 7,13
|
|THYAO
|9,02
|191.586.346
|% -0,55
|
|ISFIN
|2,93
|166.412.609
|% 2,09
|
|ASELS
|23,24
|157.505.018
|% -1,53
|
|IHLGM
|1,09
|154.163.020
|% 3,81
|
|IHLAS
|0,52
|55.937.976
|% 1,96
|
|ODAS
|1,40
|147.518.684
|% 2,94
|
|CEMAS
|0,79
|46.293.847
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,93
|166.412.609
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1930
|8,2340
|% 0,06
|
|Frank
|6,8639
|6,9053
|% 0,15
|
|Riyal
|1,7608
|1,7697
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|18,32
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|24,90
|24,90
|-1,45
|