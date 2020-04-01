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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2020 12:07
GÜNCEL HABERLER



***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

MZHLD 2018 YILI GENEL KURULU İPTAL BİLDİRİMİ ESNASINDA, HAK KULLANIM SÜREÇLERİNDEN KAR PAYI DAĞITIMI DA SEHVEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
2018 TAKVİM YILINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM KARARI VE TABLOSU EKTEDİR.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833769


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DAGI 2,09 1.262.468 % 10,00  
BMELK 1,21 22.804 % 10,00  
DARDL 4,62 122.818 % 10,00  
SANEL 4,08 24 % 9,97  
DOKTA 16,79 3.363.388 % 9,95  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1915 8,2326 % 0,04  
Frank 6,8591 6,9004 % 0,07  
Riyal 1,7605 1,7694 % 0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.594 1.595 17,55  
Altın Gr. 340 341 4,94  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,91 13,95 -0,04  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,01  
B. Petrol 24,88 24,88 -1,47  
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