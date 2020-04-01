***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMZHLD 2018 YILI GENEL KURULU İPTAL BİLDİRİMİ ESNASINDA, HAK KULLANIM SÜREÇLERİNDEN KAR PAYI DAĞITIMI DA SEHVEN İPTAL EDİLMİŞTİR.2018 TAKVİM YILINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM KARARI VE TABLOSU EKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833769BIST