***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 12:07
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD 2018 YILI GENEL KURULU İPTAL BİLDİRİMİ ESNASINDA, HAK KULLANIM SÜREÇLERİNDEN KAR PAYI DAĞITIMI DA SEHVEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
2018 TAKVİM YILINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM KARARI VE TABLOSU EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833769
BIST
11:5289.061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -582,64
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:526,6481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6512
En Düşük
6,6108
11:527,2809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0131
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:52340,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 5,19
|Açılış
|: 340,97
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.468
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.363.388
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.336.593
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|BURVA
|11,90
|21.750
|% -8,25
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|INFO
|8,00
|263.379
|% -5,77
|
|GARAN
|8,05
|235.830.180
|% -0,98
|
|PGSUS
|36,46
|200.302.656
|% 6,61
|
|THYAO
|8,99
|178.568.631
|% -0,88
|
|ISFIN
|2,93
|161.831.640
|% 2,09
|
|ASELS
|23,20
|153.182.969
|% -1,69
|
|IHLGM
|1,11
|128.173.741
|% 5,71
|
|ODAS
|1,40
|146.020.797
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,54
|50.720.797
|% 5,88
|
|CEMAS
|0,79
|44.062.976
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,93
|161.831.640
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1915
|8,2326
|% 0,04
|
|Frank
|6,8591
|6,9004
|% 0,07
|
|Riyal
|1,7605
|1,7694
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|17,55
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,94
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,91
|13,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|24,88
|24,88
|-1,47
|
Seans Raporu
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12:07BURVA
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12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1086, 24 kaybederek (% -1.02 ) 105, 704
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12:04XU100
Endeks 89, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 3, 069.00 milyon TL de
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12:03MTRYO
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 300, 505 adet işlem