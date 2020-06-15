***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Egeplast A.Ş.'nin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılması gereken bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştır.MZHLD 15.06.2020 ÖDA 2020/11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851245BIST