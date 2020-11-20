***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2020 16:28
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSF ile iştirakimiz Güçbirliği Holding A.Ş. arasındaki protokolde yer alan ve yeni bir ödeme planı verilmesi ile ilgili Ege Dünya Ticaret Merkezi için bazı yatırımcıların TMSF'ye ve iştirakimiz Güç Yapı'ya tekliflerinin olduğu bilinmektedir ancak Covid Pandemi sürecinden dolayı konuya ilişkin bugün itibariyle Kamuya açıklanacak ilave bir gelişme bulunmamaktadır. Hukuki haklarımızın da aynen devam ettiği bilinmelidir.
20.11.2020 ODA 2020/017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889369
BIST
16:531.326
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 13,43
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
16:537,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0776
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6348
En Düşük
7,5178
16:539,0578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0855
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0670
En Düşük
8,9136
16:53457,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,78
|Açılış
|: 457,82
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
458,67
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler16:53
|KONYA
|980,40
|30.584.174
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|291.368
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|2.509.545
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.391.175
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|300.106
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.089.888
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,72
|355.008
|% -7,72
|
|ETILR
|4,60
|636.271
|% -6,12
|
|ATSYH
|5,00
|404.181
|% -5,48
|
|SKTAS
|5,18
|106.506.307
|% -4,78
|
|GARAN
|9,49
|3.986.807.453
|% -0,32
|
|YKBNK
|3,11
|1.974.633.171
|% 0,00
|
|SISE
|6,95
|1.971.383.083
|% 3,27
|
|THYAO
|11,96
|1.791.547.736
|% 2,13
|
|KRDMD
|4,86
|1.463.957.978
|% -0,21
|
|YKBNK
|3,11
|1.974.633.171
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|3.986.807.453
|% -0,32
|
|KRDMD
|4,86
|1.463.957.978
|% -0,21
|
|SISE
|6,95
|1.971.383.083
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,51
|326.584.381
|% 1,34
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6245
|7,6275
|% 1,03
|
|Euro
|9,0535
|9,0578
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,0829
|10,1335
|% 0,93
|
|Frank
|8,3348
|8,3851
|% 0,96
|
|Riyal
|2,0261
|2,0362
|% 0,98
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|6,61
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.031
|3.109
|28,76
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|13,92
|
|Çeyrek
|735
|752
|6,95
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|0,08
|
|B. Petrol
|44,55
|44,55
|0,35
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:04GENTS
Yüzde 4.52 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 747, 260 adet işlem
-
17:02VESBE
Yüzde 4.11 oranında artışla 33.46 lira fiyatla işlem gören hissede 756, 006 adet işlem
-
17:00BAGFS
Yüzde 6.28 oranında artışla 19.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 917, 063 adet işlem
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 66 artarak (% 1.06 ) 1, 203
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, BUCIM, SUMAS, BMELK, PKENT, ATEKS, SAFKR, MRSHL, TKURU, GUBRF