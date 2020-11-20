***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF ile iştirakimiz Güçbirliği Holding A.Ş. arasındaki protokolde yer alan ve yeni bir ödeme planı verilmesi ile ilgili Ege Dünya Ticaret Merkezi için bazı yatırımcıların TMSF'ye ve iştirakimiz Güç Yapı'ya tekliflerinin olduğu bilinmektedir ancak Covid Pandemi sürecinden dolayı konuya ilişkin bugün itibariyle Kamuya açıklanacak ilave bir gelişme bulunmamaktadır. Hukuki haklarımızın da aynen devam ettiği bilinmelidir.20.11.2020 ODA 2020/017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889369BIST