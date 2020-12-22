***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, dolaylı ortaklığımız Ege Yıldız Plastik Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından yapılan MKK duyurusu ile bağlı ortaklığımız 1.999.044 adet payın borsada satışa konu edileceğini kamuoyu ile paylaşmıştık. Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirket sermayesindeki21.12.2020 tarihi itibari ile söz konusu pay satışları tamamlanmış ve gerekli bildirimler KAP' ta ilan edilmiştir. Buna ek olarak Şirketimizin sahip olduğu ve Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirket sermayesindeki 1.000.000 adet borsada işlem görmeyen statüdeki pay da, borsa dışında satılmıştır. Bu satışlardan elde edeceğimiz fon ile mevcut üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz taşınmazları, Vakıflar Bankası T.A.O.'ndan geri almak için kullanacağımızı da kamuoyuna ayrıca bildirmek isteriz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894239BIST