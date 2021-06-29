***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2021 12:23
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 28.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, hakim ortağı olduğumuz Egeplast A.Ş.'nin gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımına, Egeplast A.Ş.'den olan cari hesap alacağımıza mahsuben 54.225.633,42 TL nominal bedel ile katılmaya karar vermiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944764
BIST
14:051.355
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -17,86
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
14:058,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:0510,3790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0088
|Açılış
|: 10,3550
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|Önceki Kapanış
|: 10,3800
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10,4269
En Düşük
10,3438
14:05495,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,55
|Açılış
|: 495,33
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|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,10
BIST En Aktif Hisseler14:05
|TKURU
|271,00
|2.915.418
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|396.678.882
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.462.792
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.204.438
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.442.651
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,38
|731.414.300
|% -3,46
|
|GARAN
|8,16
|597.331.227
|% -0,24
|
|KUTPO
|59,75
|396.678.882
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,92
|372.898.491
|% -1,03
|
|KOZAL
|114,80
|248.469.663
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,92
|372.898.491
|% -1,03
|
|GARAN
|8,16
|597.331.227
|% -0,24
|
|TSKB
|1,26
|86.895.849
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,15
|148.456.505
|% -0,46
|
|THYAO
|13,38
|731.414.300
|% -3,46
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7163
|8,7177
|% 0,40
|
|Euro
|10,3766
|10,3790
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,0172
|12,0774
|% -0,07
|
|Frank
|9,4198
|9,4765
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3155
|2,3271
|% 0,24
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-9,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-22,00
|
|Tam
|3.267
|3.352
|-22,49
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|-10,88
|
|Çeyrek
|792
|811
|-5,44
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,97
|73,97
|-0,17
|