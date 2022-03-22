***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2022 11:57
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü'nün 18.03.2022 tarih ve E-18454353-100.04.02-7515 sayılı duyurusunda şirket paylarımızın, 01.04.2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem göreceği bildirilmiştir.
22.03.2022 ÖDA 2022/06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011925
BIST
15:082.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,60
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
15:0814,8116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0150
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
15:0816,3396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
15:08918,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,44
|Açılış
|: 918,51
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ENSRI
|15,40
|1.545.144
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.305.629
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|47.931.037
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,14
|37.510.415
|% 9,46
|
|ALKA
|26,24
|20.800.734
|% 8,88
|
|PKENT
|287,30
|128.697.419
|% -9,82
|
|AYEN
|11,94
|87.050.658
|% -9,61
|
|SANEL
|7,14
|6.580.244
|% -5,93
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,32
|2.885.562.202
|% 4,68
|
|THYAO
|28,38
|2.706.654.291
|% 1,65
|
|KRDMD
|15,19
|2.053.159.909
|% 0,86
|
|GARAN
|11,90
|1.167.218.102
|% 0,59
|
|SISE
|14,24
|765.084.886
|% 0,99
|
|ODAS
|1,65
|257.699.901
|% 1,85
|
|KRDMD
|15,19
|2.053.159.909
|% 0,86
|
|DOHOL
|3,64
|395.564.422
|% 1,39
|
|GARAN
|11,90
|1.167.218.102
|% 0,59
|
|THYAO
|28,38
|2.706.654.291
|% 1,65
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8048
|14,8116
|% -0,10
|
|Euro
|16,3275
|16,3396
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,5436
|19,6416
|% 0,39
|
|Frank
|15,8141
|15,9094
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9387
|3,9585
|% -0,05
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-8,81
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|6.093
|6.185
|-22,00
|
|Tam
|6.064
|6.215
|-21,06
|
|Yarım
|2.931
|3.007
|-10,19
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-5,09
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,50
|