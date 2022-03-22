***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü'nün 18.03.2022 tarih ve E-18454353-100.04.02-7515 sayılı duyurusunda şirket paylarımızın, 01.04.2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem göreceği bildirilmiştir.22.03.2022 ÖDA 2022/06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011925BIST