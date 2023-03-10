***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yapmış olduğu Yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Egeplast A.Ş.'nin sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin olarak, TMS 16'ya göre maddi duran varlıkların dönem sonu değerlemeleri uyarınca, muhasebe politikasında değişiklik yapılmasına, bu kapsamda dönem sonları kullanılacak değerleme lıkların değerlemesi SPK tarafından yetkilendirilen Değerleme Kuruluşları tarafından yapılmıştır.Söz konusu varlıkların değerleme raporunda piyasa değeri toplam 910.393.895 TL olarak tespit edilmiş olup, değerleme tutarları 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızda yer alacaktır.Saygılarımızla,10.03.2023 ÖDA 2023/03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122613BIST