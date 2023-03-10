***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 09:20
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yapmış olduğu Yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Egeplast A.Ş.'nin sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin olarak, TMS 16'ya göre maddi duran varlıkların dönem sonu değerlemeleri uyarınca, muhasebe politikasında değişiklik yapılmasına, bu kapsamda dönem sonları kullanılacak değerleme lıkların değerlemesi SPK tarafından yetkilendirilen Değerleme Kuruluşları tarafından yapılmıştır.
Söz konusu varlıkların değerleme raporunda piyasa değeri toplam 910.393.895 TL olarak tespit edilmiş olup, değerleme tutarları 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızda yer alacaktır.
Saygılarımızla,
10.03.2023 ÖDA 2023/03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122613
BIST
11:545.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -27,07
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
11:5418,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
11:5420,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0391
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
11:541.119,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.119,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler11:54
|AVTUR
|3,64
|5.125.774
|% 9,97
|
|MARKA
|8,05
|25.523.249
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|146.309.908
|% 9,79
|
|BVSAN
|54,40
|305.033.149
|% 9,28
|
|DOKTA
|47,70
|35.822.724
|% 8,41
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|32,90
|49.108.089
|% -9,07
|
|KRGYO
|11,45
|16.637.892
|% -4,98
|
|TERA
|26,90
|35.180.390
|% -4,68
|
|DOBUR
|48,96
|9.323.361
|% -4,38
|
|EREGL
|41,30
|4.318.066.633
|% -3,91
|
|OYAKC
|46,16
|2.256.332.126
|% -1,54
|
|KRDMD
|21,16
|1.684.628.983
|% 1,24
|
|ISCTR
|14,52
|1.628.368.360
|% 2,25
|
|ASELS
|58,40
|1.333.392.896
|% 0,26
|
|ADESE
|1,65
|234.469.220
|% 4,43
|
|ISCTR
|14,52
|1.628.368.360
|% 2,25
|
|EREGL
|41,30
|4.318.066.633
|% -3,91
|
|YKBNK
|11,77
|1.171.735.725
|% 0,34
|
|KRDMD
|21,16
|1.684.628.983
|% 1,24
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9628
|18,9676
|% 0,08
|
|Euro
|20,1018
|20,1096
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5908
|22,7041
|% 0,27
|
|Frank
|20,3092
|20,4315
|% 0,46
|
|Riyal
|5,0376
|5,0628
|% 0,08
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|5,15
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|4,12
|
|Cumhuriyet
|7.550
|7.664
|29,00
|
|Tam
|7.590
|7.641
|11,00
|
|Yarım
|3.708
|3.739
|5,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,05
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-0,49
|
Seans Raporu
11:54
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12:08KRGYO
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 11.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 450, 992 adet işlem
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12:07SMRTG
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 84.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 477, 813 adet işlem
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12:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 15 kaybederek (% -0.47 ) 4, 870
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12:05
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12:05
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