***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 15:54
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında 2023/06 sayılı kararına istinaden Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Sayın Kemal Zorlu'nun vefatı nedeniyle boşalan üyeliğin seçimi ve yeni Yönetim Kurulu'nun görev dağılımına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azalığa Sayın Sibel Sinem Zorlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Semra Zorlu ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne de Türk Ticaret Kanunu md. 361/f.1 hükmü gereğince, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Kamil Beğen'in seçilmesine ve tescil, ilan vb. gibi gerekli iş ve işlemlerin yapılması için İlgili Müdürlüklere yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
14.04.2023 ÖDA 2023/05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138380
BIST
17:035.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,17
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
17:0319,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0503
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
17:0321,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0068
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3161
17:031.258,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -9,37
|Açılış
|: 1.258,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ARZUM
|22,00
|20.351.899
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.764.659
|% 9,99
|
|CVKMD
|127,00
|3.037.967
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|38.232.844
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.353.101
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.230.713
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.586.339
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.756.132
|% -9,94
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|MMCAS
|5,66
|1.034.979
|% -7,21
|
|KOZAL
|22,78
|2.781.654.592
|% 0,00
|
|THYAO
|135,40
|2.775.480.050
|% -1,24
|
|GESAN
|88,75
|2.419.937.603
|% 5,15
|
|EREGL
|36,04
|1.536.709.376
|% -0,72
|
|KOZAA
|45,30
|1.461.350.961
|% 3,14
|
|KOZAL
|22,78
|2.781.654.592
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,93
|828.214.524
|% -1,00
|
|IHLAS
|0,87
|86.297.693
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,18
|1.162.523.474
|% 0,50
|
|YKBNK
|10,37
|926.674.403
|% 0,48
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3625
|19,3691
|% 0,26
|
|Euro
|21,3499
|21,3606
|% 0,03
|
|Sterlin
|24,0410
|24,1616
|% -0,40
|
|Frank
|21,6135
|21,7437
|% -0,15
|
|Riyal
|5,1464
|5,1722
|% 0,17
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.015
|-25,62
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-8,32
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.806
|8.922
|131,00
|
|Yarım
|4.301
|4.366
|64,00
|
|Çeyrek
|2.150
|2.183
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,13
|0,06
|
|B. Petrol
|86,75
|86,75
|0,66
|
Seans Raporu
17:03
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17:18CRFSA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 61.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956, 384 adet işlem
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17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 92 kaybederek (% -0.30 ) 5, 652
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Yüzde -5.11 oranında düşüşle 16.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 118, 675 adet işlem
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17:16PAMEL
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 265.30 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 698 adet işlem