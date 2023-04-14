Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.04.2023 15:54
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 14.04.2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında 2023/06 sayılı kararına istinaden  Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Sayın Kemal Zorlu'nun vefatı nedeniyle boşalan üyeliğin seçimi ve yeni Yönetim Kurulu'nun görev dağılımına ilişkin olarak  Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azalığa Sayın Sibel Sinem Zorlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Semra Zorlu ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne de Türk Ticaret Kanunu md.     361/f.1 hükmü gereğince, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Kamil Beğen'in seçilmesine ve tescil, ilan vb. gibi gerekli iş ve işlemlerin yapılması için İlgili Müdürlüklere yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
14.04.2023 ÖDA 2023/05





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138380


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:035.127
Değişim :  -0,16% |  -8,17
Açılış :  5.143  
Önceki Kapanış :  5.136  
En Yüksek
5.177 En Düşük
5.105
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARZUM 22,00 20.351.899 % 10,00  
BVSAN 63,85 385.764.659 % 9,99  
CVKMD 127,00 3.037.967 % 9,96  
GRNYO 4,97 38.232.844 % 9,96  
KOPOL 29,62 1.353.101 % 9,95  
daha fazla
17:03 Alış Satış %  
Dolar 19,3625 19,3691 % 0,26  
Euro 21,3499 21,3606 % 0,03  
Sterlin 24,0410 24,1616 % -0,40  
Frank 21,6135 21,7437 % -0,15  
Riyal 5,1464 5,1722 % 0,17  
daha fazla
17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 2.014 2.015 -25,62  
Altın Gr. 1.260 1.260 -8,32  
Cumhuriyet 8.793 8.926 104,00  
Tam 8.806 8.922 131,00  
Yarım 4.301 4.366 64,00  
Çeyrek 2.150 2.183 32,00  
Gümüş.Ons 25,69 25,72 -0,12  
Gümüş Gr. 16,12 16,13 0,06  
B. Petrol 86,75 86,75 0,66  
Seans Raporu 17:03
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru